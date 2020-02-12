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狗狗鼻血流不止 竟一口氣夾出4隻水蛭

最新更新：2020/02/12 18:06
新北市三芝有一隻流浪犬鼻腔遭水蛭寄生，血流不止，經三芝動物之家獸醫伸援，將水蛭一隻隻夾出後，現已康復並收容在三芝動物之家等待認養。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真　109年2月12日
新北市三芝有一隻流浪犬鼻腔遭水蛭寄生，血流不止，經三芝動物之家獸醫伸援，將水蛭一隻隻夾出後，現已康復並收容在三芝動物之家等待認養。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真　109年2月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）三芝地區有民眾發現一隻流浪狗頻舔鼻子並流出鼻血後向動保處通報，經救援後，獸醫用鑷子從狗鼻子中竟夾出4隻水蛭。動保處也提醒民眾帶寵物外出勿隨地飲水吸入水蛭。

新北市三芝動物之家獸醫謝弘斌表示，他在接獲通報後立即到場救援，經麻醉後才將驚恐緊張的流浪犬帶回診療，赫然發現在鼻腔內有多隻水蛭寄生。

他說，見狀後就在狗狗鼻子放置清水，藉以引誘水蛭爬出補充水份時，當看見水蛭一伸出鼻孔後，就迅速以鑷子夾出水蛭。狗狗已康復並收容在三芝動物之家等待認養。

謝弘斌說，水蛭生活於淡水湖沼、溝渠、水田中，以肌肉伸縮做波浪式前進，可利用吸盤吸附動物體表後再咬破皮膚吸血，水蛭唾液中含有水蛭素，對血液有抗凝作用，水蛭就可持續吸食宿主血液營生。

他強調，北海岸山區經常下雨，陰暗潮溼的雜木林和小水溝內常可發現水蛭出沒，提醒飼主牽引毛寶貝外出散步時，應準備好乾淨的飲用水，以避免動物隨處飲水時接觸到水蛭而被寄生吸血。

農業局長李玟表示，新北市是友善動物城市，任何動物生命都很寶貴，動保處受理通報後都會全力搶救，因此民眾發現有動物受難時都可以熱心協助，把握黃金時間通報動物救援。（編輯：李錫璋）1090212

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