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橫山鄉被棄置300餘化學廢液桶 新竹縣府完成清除

最新更新：2020/02/13 17:06

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣橫山鄉沙坑村去年被堆置300多桶化學廢棄物，新竹縣長楊文科今天表示，縣府動用第二預備金，已全面完成清除工作，共處理約88公噸化學廢棄物和污泥。

楊文科表示，橫山鄉沙坑村在去年3月18日獲報遭堆置化學廢液桶，現場散發出濃烈的化學氣味。經採樣送驗後，確認桶內為強酸、強鹼及重金屬溶液。

楊文科說，由於這批化學廢液桶棄置點靠近簡易自來水廠的上游取水口，為確保民眾用水安全，縣府動用第二預備金約新台幣600多萬元，加速清除化學廢液桶。

他指出，清除作業分成2階段辦理，先辦理污染調查、桶裝廢棄物分類及再包裝作業，並由工業技術研究院在去年11月完成，共完成300多個桶裝廢棄物整理分類，包含有銅污泥、腐蝕性廢棄物、易燃性廢棄物等。

楊文科說，而在第二階段，由中衛環保科技股份有限公司執行廢液、污泥、貝克桶等有害事業廢棄物清除處理，2月11日完成清理，總計清運22車次，也還給居民安全乾淨的環境。

目前現場廢棄桶已全數清除，還剩有鐵架。新竹縣環保局副局長羅仕臣表示，橫山鄉公所將派清潔隊確認鐵架是否有受污染，若有污染將請環保局協助清理，無污染清潔隊可自行回收。（編輯：李錫璋）1090213

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