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居家隔離及檢疫就醫 花蓮10家醫院可視訊診療

最新更新：2020/02/14 11:26
花蓮縣衛生局針對居家隔離及居家檢疫兩類民眾醫療需求，整合縣內10家責任醫院，提供視訊診療服務，由家屬代為掛號、取藥即可完成看診。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真　109年2月14日
花蓮縣衛生局針對居家隔離及居家檢疫兩類民眾醫療需求，整合縣內10家責任醫院，提供視訊診療服務，由家屬代為掛號、取藥即可完成看診。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真　109年2月14日

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）加強武漢肺炎防疫，花蓮衛生局針對居家隔離及居家檢疫兩類民眾醫療需求，整合縣內10家責任醫院，提供視訊診療服務，由家屬代為掛號、取藥，減少社區、醫院感染風險。

因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病COVID-19）疫情升溫，花蓮縣衛生局表示，居家隔離及居家檢疫兩類民眾若是輕症、慢性病患，以民眾過去就診醫院為優先，提供民眾醫院專線聯繫，家屬持居家隔離或居家檢疫證明單到醫院掛號，醫師在診間使用電話或視訊，了解病狀並開藥，家屬即可代為取藥；若須到院看診，則採特殊通道分流，與一般民眾區隔。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，目前國內確診個案均於醫院接受完善的醫療，而確定病例的接觸者採居家隔離，具中港澳旅遊史者採居家檢疫，都必須留在居家14天，若有醫療需求可撥打1922（全國防疫專線）或8226975（花蓮縣衛生局防疫專線），由東區防疫指揮官評估後指示就醫方式。

花蓮轄內10家責任醫院包括花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮醫院、部立花蓮醫院、部立玉里醫院、玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院、台北榮民總醫院鳳林分院、門諾醫院壽豐分院及部立花蓮醫院豐濱原住民分院，啟動就醫分流。（編輯：孫承武）1090214

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