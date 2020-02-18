武漢肺炎疫情衝擊觀光 台東業者推消費券享折扣

台東縣觀光協會18日宣布推出「3月來台東專屬消費券」清心養肺專案，民眾只要以手機出示在台東縣觀光協會官方LINE和臉書下載的電子「台東消費券」，當次即可抵用消費折扣。（台東縣觀光協會提供）中央社記者李先鳳傳真 109年2月18日

（中央社記者李先鳳台東縣18日電）武漢肺炎疫情重創旅遊業，台東縣觀光協會今天宣布推出「3月來台東專屬消費券」清心養肺專案，可享台東旅宿、伴手禮及餐飲等數10家業者的折扣優惠。

台東縣觀光協會上午召開記者會，宣布會員合作自力救助方案，理事長潘貴蘭說，自3月起民眾只要以手機出示在台東縣觀光協會官方LINE和臉書下載的電子「台東消費券」，當次即可抵用最高新台幣500元的消費折扣（實際折抵以各家業者官網為主）；共有46家知名旅宿、餐飲、伴手禮業者參與。

出席記者會的副縣長張志明表示，在都市被悶慌的朋友們，可以利用這次的折價好康，多來台東旅行；立委劉櫂豪盛讚台東業者的積極作為，也呼籲大家來好山、好水、好空氣的台東度假。

潘貴蘭表示，台東縣目前並無武漢肺炎確診病例，加上地廣人稀是台灣人口密度最小的縣市（每平方公里61.75人），加上好山、好水、好空氣，3月氣候最是宜人；歡迎大家清心養肺來台東。（編輯：黃世雅）1090218