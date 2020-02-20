台東消防局防疫 自動心肺復甦機取代人工CPR

（中央社記者盧太城台東縣20日電）武漢肺炎延燒，台東縣消防局防範第一線人員暴露感染危險，急救時將人工心肺復甦術（CPR）改採自動心肺復甦機（LUCAS），避免口對口人工呼吸，減少近距離接觸時機。

台東縣消防局今天召集各單位實施2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）因應演練，參演人員不敢掉以輕心，每個環節都仔細操作。

參與演練的第一線救護員接到執行疑似COVID-19的傷病患勤務，立即著裝戴上手套、口罩、護目鏡、頭套、隔離衣，到達現場時優先幫患者戴上口罩、測量體溫並詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）。

消防局長管建興表示，第一線救護人員常遇到緊急救護狀況時，必須對患者進行CPR急救，而傳統人工CPR接觸患者機率高，因應疫情，以LUCAS取代，好處急救過程全都是自動按壓，不必接觸患者，也不必口對口呼吸。

台東高救隊小隊長廖昱翔強調，依據美國心臟協會2010年研究發表，對沒有呼吸心跳患者，過度給氧，對患者不見得有益處，而是加強壓胸動作，給予患者持續性的心臟按摩；面對新冠肺炎疫情，LUCAS能自動按壓，是很好的救護神器。

管建興表示，第一線人員搶救疑似病例時，建議救護人員均乘坐於駕駛艙，儘量減少與患者近距離 （1公尺內）的接觸時機。除患者意識不清必須近身處置外，救護人員評估時應儘量以目視、詢問、保持適當距離為主。

管建興表示，隨著疫情威脅不斷升高，落實各項防疫措施更顯重要，台東縣消防局持續要求各分隊救護人員加強防護裝備穿脫及除污等相關演練，並與衛生局持續加強橫向聯繫，掌握疫情發展相關情資。（編輯：謝雅竹）1090220