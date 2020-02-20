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防堵武漢肺炎 澎湖海空設居家檢疫報到站

最新更新：2020/02/20 14:56
2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，澎湖縣政府20日在機場與港口入境室設置「居家檢疫報到站」，全面加強防疫。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月20日
2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，澎湖縣政府20日在機場與港口入境室設置「居家檢疫報到站」，全面加強防疫。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月20日

（中央社澎湖縣20日電）2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，澎湖縣政府今天在機場與港口入境室設置「居家檢疫報到站」，海空全面防堵疫情擴散至島內。

澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中指示在澎湖機場、港口成立居家檢疫報到站，凡從中港澳入境持有居家檢疫通知書者，轉搭國內航線、臺華輪入境澎湖，縣府將協請航空公司、臺華輪向旅客廣播，必須至報到站登記，不配合者將依傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

縣府台北辦公室主任陳其育表示，有中港澳旅遊史者，入境國際機場均須填寫入境健康聲明書暨居家檢疫通知書，全國每天約有3000份居家檢疫通知書，中央單位光是鍵打資料、查核就要用掉約2天，再發送到全國各縣市，防疫恐有空窗期。

陳其育說，澎湖為海島縣市，較易掌握入境民眾動線，希望能在機場、港口設立「居家檢疫報到站」，並協調航空公司、臺華輪，在入境澎湖前向旅客廣播，凡持有居家檢疫通知書者，都必須至「居家檢疫報到站」登記，核對居住地、電話，並立即通知里長、村里幹事啟動健康關懷，居家檢疫者返家後，限制外出至檢疫解除。

賴峰偉並要求社會處每日追蹤尚未返澎的陸配及家屬動向，並責成旅遊處向各旅行社查詢近期出國民眾名單，先期掌握返國時間，加強追蹤。（編輯：唐聲揚）1090220

澎湖縣政府20日在機場與港口入境室設置「居家檢疫報到站」，防堵武漢肺炎疫情。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月20日
澎湖縣政府20日在機場與港口入境室設置「居家檢疫報到站」，防堵武漢肺炎疫情。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月20日
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