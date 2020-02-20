金酒生產防疫用酒精 金門每戶配發2瓶

武漢肺炎疫情持續延燒，金門縣政府徵用金酒公司專案產製防疫酒精10萬瓶，縣長楊鎮浯（右2）20日下午到酒廠視察整備情形。中央社記者黃慧敏攝 109年2月20日

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）武漢肺炎疫情持續延燒，金門縣政府徵用金酒公司專案產製防疫酒精10萬瓶。縣長楊鎮浯今天下午到酒廠視察整備情形表示，預定下週每戶配送2瓶供防疫使用，並提醒千萬勿飲用。

楊鎮浯表示，雖然金門相關防疫物資還沒有到非常緊張的程度，但是市面上防疫酒精還是出現不易購買狀況，因此縣府請金酒公司投入研發製作防疫用酒精；感謝酒廠犧牲正常釀酒生產線提供防疫物資，一起投入防疫作戰。

金酒防疫用75度酒精一瓶容量300CC，楊鎮浯表示，10萬瓶已完成生產，待配套標籤等到位後灌裝，下週起開始配發，除了每戶2瓶，縣府也將提供第一線防疫工作人員、交通業、民宿業等防疫酒精，維護地區公共衛生。

楊鎮浯指出，防疫酒精只送不賣，而且這次是依「傳染病防治法」要求金酒特別撥出生產線來量產並徵用，如果在市場流通買賣防疫酒精，就是違法行為。

對民眾質疑金酒生產酒精慢半拍，楊鎮浯解釋，金門酒廠過去並無生產防疫酒精經驗，相關認證和文書需要時間處理；而且金酒公司不惜以高成本製作，特別設立獨立產線，並投入大量原料提高酒精濃度，製程也較一般高粱酒繁複。

由於這款酒精專供清潔消毒，楊鎮浯特別籲請鄉親，除了用在居家環境整潔外，千萬不要飲用。金酒董事長李增財也叮嚀，酒精平日要放置在通風處並蓋緊容器，使用時遠離火源；由於是高濃度酒精易燃，不宜囤積太多，家戶使用完結束後，視後續疫情狀況再研議如何處理。（編輯：謝雅竹）1090220

金門縣政府徵用金酒公司專案產製防疫酒精，75度酒精一瓶容量300CC，10萬瓶已完成生產，只送不賣。中央社記者黃慧敏攝 109年2月20日