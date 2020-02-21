金門校園防疫 開學日每名師生將發2片口罩

開學在即，金門縣長楊鎮浯（左3）21日到中正國小視察防疫整備情形，對校方整備情形表示滿意，並致贈口罩給學校，由校長蔡雪芳（右3）代表接受。中央社記者黃慧敏攝 109年2月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）開學在即，金門縣長楊鎮浯今天到中正國小和金城國中視察防疫整備情形，他宣布開學日每名教職員工和學生先發放口罩2片。對滯留大陸的學生，校方表示將以視訊教學補救。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，高中職以下學校開學日調整到25日，為了解校園防疫工作執行情形，使家長放心與學生安心就學，楊鎮浯上午在教育處長羅德水和相關單位人員陪同下，到中正國小、金城國中關切，了解校園防疫整備工作，並對整備情況表示滿意。

楊鎮浯表示，2019冠狀病毒疾病爆發後，鑑於離島的特殊性，他曾在2日致電教育部長潘文忠表達延後開學的可行性，希望中央做決策時能列入考量；中央流行疫情指揮中心隨後在當天宣布，台澎金馬地區高中以下學校延後到25日開學。

由於金門大陸配偶子女比例高，楊鎮浯表示，學校對師生的旅遊史、接觸史都做了嚴格追蹤，也掌握居家檢疫情況。金城國中校長許維民說，還有2名學生因為大陸封村封路滯留，學校將利用通訊軟體傳輸教學材料給學生，採取補救教學。

楊鎮浯表示，他了解家長的憂慮及對口罩的需求，縣府團隊自春節以來透過各種管道購置口罩，到現在共購置了2萬多片；除了供應一線醫護人員及防疫人員外，也撥出部分發放給學校，供約8500名學校教職員工和學生使用：但因數量有限，每人只能先發送2片，後續會持續透過各種管道購置。

至於校園防疫酒精，楊鎮浯說，金酒公司生產的酒精會在下週陸續到位，保證縣府會全力做好防疫工作。

對於開學後的大型活動，楊鎮浯表示，尊重各校的自主處理，目前所知大部分大型活動已取消，或是改為防疫衛教宣導，有的始業式則是改以視訊辦理。（編輯：謝雅竹）1090221