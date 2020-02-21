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兒童口罩購買年齡放寬至13歲 明天上路
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開學在即 中市府防疫總動員全面消毒校園

最新更新：2020/02/21 18:08

（中央社記者趙麗妍台中21日電）開學在即，因應武漢肺炎疫情延燒，台中市環保局針對全市高中以下學校全面消毒，預計在開學前完成消毒工作，還有校長到處採購酒精，深怕防疫有漏洞，校園防疫總動員。

武漢肺炎疫情延燒，寒假延長。開學在即，疫情未見降溫，台中市環保局展開校園消毒防疫工作，消毒人員身著防護裝備，在校園周邊及廁所、走廊、操場等開放空間噴藥，不放過任一角落。

台中市教育局長楊振昇、環保局副局長陳政良今天前往惠來國小巡視。楊振昇表示，提醒學校需加強經常接觸的門把、桌面、電燈開關、或其它公共區域消毒。

陳政良指出，環保局計劃在開學前，完成全市460多家公私立學校得消毒工作。

教育部轉撥的額溫槍、備用口罩，今天在台中一中發放。台中市教育局表示，24日將在神岡國小發送酒精及市府發送給國小以下學生的口罩，今天若沒有到台中一中領取額溫槍等物資的學校，24日也可一併領取。

政府發放的物資屬於備用，學校為加強防疫，台中市多名校長四處走訪購買酒精、漂白水等，希望在開學前準備就緒，讓家長安心，讓校園防疫工作更完備。（編輯：戴光育）1090221

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