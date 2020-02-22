屏東綵燈節動物燈組移屏東公園 重現往年光景

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）「2020屏東綵燈節」把屏東市萬年溪畔打造成迷人的夜間動物園，活動已結束，縣政府今晚將把9組動物燈組移至有百年歷史的屏東公園，重現公園往年的「動物園」光景。

屏東綵燈節從1月6日展至2月9日，屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，為了讓動物燈組可以延續觀賞價值，精選貓頭鷹、大猩猩、兔子、大象、獅子、袋鼠、河馬、狐狸和長頸鹿9組動物搬移至屏東公園。

傳播處表示，這場動物大遷移將在今晚6時配合公園內路燈同步亮燈續展，民眾絕對不可錯過的夜間動物園。

傳播處表示，屏東公園開園至今已逾百年，走過日治、民國，見證了屏東發展，過去公園曾經是屏東市的動物園，有孔雀的鳥園、猴園裡的猴子家族及老虎，都是許多中年以上市民兒時的回憶，公園內的動物20年前就撤離，目前百年公園只剩硬體三級古蹟朝陽門、二二八事件紀念碑等。

傳播處表示，9組動物燈組遷移至屏東公園，雖然只是燈組，但也能讓公園重現往日「動物園」的光景，搭上公園內原本就有的可愛蔥寶小火車遊具，邀請民眾一起來重溫兒時的記憶場景。

此外，配合「2020全中運在屏東」，後續還將有「驕仔聖火特製款」及「孔雀復刻紀念款」燈組與大家見面。（編輯：孫承武）1090222