劉一峰回收倉庫祝融後捐助湧入 籲愛心廣被

玉里天主堂神父劉一峰（圖）經營安德啟智中心，讓學員做資源回收的倉庫日前發生火災，損失慘重，許多民眾自發性捐助幫忙，劉一峰接聽來自各地關心的電話。中央社記者李先鳳攝 109年2月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）玉里天主堂神父劉一峰創辦的資源回收倉庫日前遭祝融，損失慘重，許多民眾自發性捐助幫忙，在36小時內捐款已超過修繕倉庫的目標，劉一峰盼能將愛心善心留給其他弱勢。

花蓮玉里鎮新昌一街一處倉庫22日清晨發生火警，焚燒面積達300多坪，裡面有許多中古家具、中古電器、二手書籍、二手衣物等幾乎付之一炬，這些回收物品是劉一峰為殘障人士、更生人等設置的工作場所及收入來源。

這場火災意外讓劉一峰感到難過又必須堅強面對，消息披露後，來自全台各地的愛心捐助很快湧入。

玉里天主堂今天在臉書公布，「在36小時內，玉里天主堂與資源回收工作的人員及劉神父感受到大家滿滿的關懷幫助與祝福。您們慷慨的捐獻慰問我們都收到了；銘感五內！目前捐款已超過修繕維護倉庫的目標，請您暫時不需要再匯款轉帳」。

劉一峰說，今天上午已整理倉庫，目前看起來空空的，等待復原；從事發後到今天感謝各界慷慨捐助，捐款已足以面對未來的修繕工作，希望民眾的愛心能幫助其他需要的機構。

來自法國79歲劉一峰，除了是玉里天主堂的神父，也管理安德啟智中心、怡峰園、二手書店、資源回收倉庫等，這些場域都是因他長期照顧心智障礙、肢體障礙及更生人等而應運而生。他接納每個帶有傷痕的人，讓玉里鎮成為「沒有遊民」的所在，在地方上人人都認識他、尊敬他。（編輯：黃世雅）1090224