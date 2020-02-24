武漢肺炎宜蘭1例病情穩定 接觸者暫無異狀

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）衛生福利部公布武漢肺炎各縣市確診數，宜蘭縣有1例；宜蘭縣長林姿妙今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，病患狀況穩定，曾接觸病患的人都無發燒等異狀，都已解除隔離。

她說，宜蘭縣政府衛生局4日接獲確診通報後，立即與衛福部疾病管制署共同疫調。病患自返國後就自行居家隔離未外出；出現症狀就醫後，醫院沒絲毫輕忽，完全按最高規格檢疫方式處理，將病患安置於負壓隔離病房，接觸的家人（4名成人）同時居家隔離；14天隔離期間，接觸者無相關症狀，目前都已解除隔離。

衛生局表示，病患自知曾前往敏感地區，1月下旬自武漢返台後就自行居家隔離未外出；4日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，前往醫院就醫才確診。

衛生局疾病管制科長許玉霞告訴中央社記者，病患病情穩定，還在醫院負壓隔離病房接受治療。接觸病患的家屬事發後都居家隔離，14天隔離期間都無發燒、呼吸道症狀等，目前已解除隔離。

醫院部分，許玉霞表示，院方當初接獲個案就醫時已全面防護，無醫護人員受到曝觸。這屬於境外移入個案，且已過14天觀察期，確認宜蘭目前沒家庭群聚、社區感染或社區傳播。宜蘭通報案例雖達45例，但除這起案例以外，其餘都已排除。

宜縣府表示，明天開學，縣府及各級學校都已做好各項防疫準備，包含室內、外空間消毒、設體溫量測站及進校管制措施等。如果有身體不適、發燒及呼吸道症狀學生，訂有緊急安置與隔離標準作業流程，請縣民放心，縣府會遵照中央政府訂的防疫原則嚴格執行。（編輯：李明宗）1090224