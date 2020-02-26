立委促建磺溪出海口跨橋 北觀處：仍需評估

民進黨立委賴品妤（右）26日到新北市金山會勘，並與交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處長張振乾（左）研討磺溪出海口跨橋可行性。中央社記者葉臻攝 109年2月26日

（中央社記者葉臻新北26日電）民進黨立委賴品妤今天至金山會勘，盼能促成新建磺溪出海口跨橋；北觀處則表示，跨海橋會規劃以構建北海岸自行車道為主題，但牽涉到保安林地解編，執行上較困難，仍需評估。

賴品妤上午至金山區會勘，針對獅頭山公園增建環山步道、公共廁所及新建磺溪出海口跨橋等3案，與相關單位進行評估。

賴品妤指出，磺溪出海口鄰近中角灣國際衝浪基地，若能在磺溪出海口搭建跨橋，就能讓遊客直達中角灣右岸；獅頭山環山步道坍方部分，則是會勘評估是否能重新連接，甚至通往底下的漁港以帶動地區觀光。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處長張振乾表示，磺溪出海口跨橋牽涉到保安林地解編，執行上會比較困難，北觀處仍會規劃評估，希望以構建北海岸自行車道為主題，打造地方亮點。

獅頭山環山步道的部分，由於通往海邊的部分崩塌嚴重，考量安全起見，暫時不會施作工程。（編輯：李錫璋）1090226