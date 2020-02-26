羅漢門迎佛祖遶境 內門紫竹寺：如期舉行

2020高雄內門宋江陣系列活動已登場，結合內門紫竹寺的羅漢門迎佛祖遶境活動一度引發防疫疑慮，不過紫竹寺指出，將縮小規模並要求陣頭戴口罩防護，遶境如期舉行。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 109年2月26日

（中央社記者王淑芬高雄26日電）受到武漢肺炎疫情的影響，不少宗教民俗活動延後舉辦，已開幕的「高雄陣夯」2020內門宋江陣活動，29日起登場的羅漢門迎佛祖遶境將如期舉行，廟方說，會要求人員戴口罩防護。

內門區的觀音佛祖聖誕羅漢門迎佛祖遶境被列為國家重要民俗慶典，每一年高市府結合羅漢門迎佛祖遶境活動還舉辦陣頭比賽，大力行銷內門總鋪師料理、民俗陣頭及火鶴花等，吸引不少國內外遊客觀光。

「2020內門宋江陣」活動已經在22日開幕，29日、3月1日、3月7日及3月8日各有一場佛祖遶境活動，高市府觀光局長邱俊龍今天告訴中央社記者，遶境活動如期舉行，並強調這是國家重要民俗慶典。

內門紫竹寺主任委員蔡昭德接受電話採訪，有關於陣頭遶境活動是否取消，他表示，規模不如大甲鎮瀾宮，紫竹寺是數千人的陣頭遶境，神明巡境多在山區，開放的空間相對單純，雖然有會有人潮擁擠的情形，但沒有大型餐宴，每人食用一份羅漢餐，可以各自在戶外食用，到時也會要求人員戴口罩做防護及個人清潔。

蔡昭德表示，遶境以一天為單位，上午7時出發到下午6時結束，沒有同桌共餐及夜宿問題。

29日到3月8日有規劃羅漢門佛祖遶境、內門宋江陣國際週、學生創意民俗表演、民俗導覽等系列活動等。（編輯：謝雅竹）1090226