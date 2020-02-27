屏東斥資2億建熱農產業園區 物產館動土

屏東縣長潘孟安（右2）向中央爭取前瞻計畫興建「屏東縣熱帶農業特色產業園區」獲核定補助，園區裡的農業物產館27日舉行動土典禮。中央社記者郭芷瑄攝 109年2月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣長潘孟安向中央爭取前瞻計畫興建「屏東縣熱帶農業特色產業園區」獲核定補助新台幣1億6200萬元，縣府配合款4050萬元，園區裡的農業物產館今天動土，預訂工期360天。

屏東熱帶農業博覽會每年春節吸引百萬人次參觀人潮，為永續園區未來發展及長期經營，潘孟安向中央爭取前瞻計畫，去年獲經濟部核定「屏東縣熱帶農業博覽會特色產業園區」計畫，由中央補助1億6200萬元，屏東縣政府配合款4050萬元。

「屏東縣熱帶農業特色產業園區」位址就在每年春節期間舉辦的熱帶農業博覽會基地，整個園區30公頃，縣府向台糖承租20年，其中，農業物產館1.75公頃，今天由縣長潘孟安主持物產館的動土典禮。

潘孟安致詞時表示，熱帶農業博覽會在南二高交流道下，每年春節成為屏東旅遊據點，在農、林、漁、畜物產及加工產品等展現屏東軟實力和能量，創造不少經濟收入，每年只辦1次很可惜，於是興建熱農園區，結合附近的屏東農業生物科技園區及高雄區農業改良場成為屏東的農業核心區。

潘孟安表示，熱農園區基地位交通要衝，整體規劃後，將成為屏東「道之驛」，會有農產品加工設備，成為農產品展示、銷售、物流、花果中心，兼具展示櫥窗與教育訓練的功能，讓全台人潮都能前來，目前打頭陣的物產館工程，將趕在明年熱博舉辦前完工。

農業處長黃國榮表示，物產館一共是3層樓，總工程費1億7000萬元，將有物產銷售中心、零售商區、會展中心、研習教室、彩稻觀景平台和餐廳，館內招商也同步進行中。（編輯：謝雅竹）1090227