台南二二八追思 黃偉哲盼尋求族群最大和解

適逢二二八事件73週年，台南市政府28日在新營區二二八紀念公園舉辦追思會，眾人在紀念碑前默禱及獻花。中央社記者張榮祥台南攝 109年2月28日

（中央社記者張榮祥台南28日電）今天是二二八紀念日，台南市政府在新營區二二八紀念公園舉辦和平追思會，眾人在紀念碑前默禱；市長黃偉哲表示，希望二二八事件不再重演，並尋求社會不同族群的最大和解。

台南二二八和平追思會，氣氛莊嚴肅穆，黃偉哲向受難者家屬代表致意，所有人也在紀念碑前獻花；黃偉哲表示，二二八事件在台灣人心中留下不可抹滅的印記，希望未來沉痛的歷史不再重演。

黃偉哲說，人民期盼的是能為人民設想、不再有特權橫行的政府，他希望透過追思會喚醒每個人心中的良知，在追求真相的路上一起努力，尋求社會不同族群間的最大和解，也讓台灣人民攜手向前行。

在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情嚴峻的當下，黃偉哲也呼籲所有人團結一致，做好防疫措施，共同走過疫情，維持台灣平穩，大步向前邁進。

台南今天的二二八紀念儀式雖在戶外，但入場者都需經過紅外線體溫測量及酒精消毒手部，以降低感染風險，確保健康安全。（編輯：陳俊碩）1090228