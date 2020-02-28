更多編輯台推薦新聞：
香港家犬驗出弱陽性 農委會盼勿過度解讀
生活

香港家犬驗出弱陽性 農委會盼勿過度解讀

武漢肺炎燒不停 全球疫情與衝擊一次看
國際

武漢肺炎燒不停 全球疫情與衝擊一次看

武漢肺炎公布活動史有原因 外籍移工非首例
生活

武漢肺炎公布活動史有原因 外籍移工非首例

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎疫情全日本最嚴重 北海道進入緊急狀態
首頁 / 地方

台南二二八追思 黃偉哲盼尋求族群最大和解

最新更新：2020/02/28 16:36
適逢二二八事件73週年，台南市政府28日在新營區二二八紀念公園舉辦追思會，眾人在紀念碑前默禱及獻花。中央社記者張榮祥台南攝　109年2月28日
適逢二二八事件73週年，台南市政府28日在新營區二二八紀念公園舉辦追思會，眾人在紀念碑前默禱及獻花。中央社記者張榮祥台南攝　109年2月28日

（中央社記者張榮祥台南28日電）今天是二二八紀念日，台南市政府在新營區二二八紀念公園舉辦和平追思會，眾人在紀念碑前默禱；市長黃偉哲表示，希望二二八事件不再重演，並尋求社會不同族群的最大和解。

台南二二八和平追思會，氣氛莊嚴肅穆，黃偉哲向受難者家屬代表致意，所有人也在紀念碑前獻花；黃偉哲表示，二二八事件在台灣人心中留下不可抹滅的印記，希望未來沉痛的歷史不再重演。

黃偉哲說，人民期盼的是能為人民設想、不再有特權橫行的政府，他希望透過追思會喚醒每個人心中的良知，在追求真相的路上一起努力，尋求社會不同族群間的最大和解，也讓台灣人民攜手向前行。

在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情嚴峻的當下，黃偉哲也呼籲所有人團結一致，做好防疫措施，共同走過疫情，維持台灣平穩，大步向前邁進。

台南今天的二二八紀念儀式雖在戶外，但入場者都需經過紅外線體溫測量及酒精消毒手部，以降低感染風險，確保健康安全。（編輯：陳俊碩）1090228

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報