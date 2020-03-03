減少外送平台消費爭議 北市：業者擬改善系統

（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市法務局日前邀10間外送平台業者討論消費爭議案。消保官今天說，最多消費爭議是民眾未領餐點又被扣款，與業者開會後，建議改善點餐系統及客服流程，業者提及會配合。

北市法務局主任消保官楊麗萍表示，武漢肺炎疫情發酵，民眾透過外送平台消費狀況也增多，為確保消費者權益，日前邀集Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、Yowoo、foodomo、Cutaway等10間外送平台業者及台灣協作暨共享經濟協會，討論常見消費爭議案的解決方式。

消保官指出，經統計，外送平台消費爭議案，以民眾未領到餐點又被扣費，跟業者反映後仍被扣款的案件最多，此外，還包含未揭露或未明確告知消費資訊、廣告不實、片面變更契約內容未公告或通知、業者取消訂單等類型。

消保官說，會中建議業者先改善服務系統、客服流程，像業者可在系統公布消費者訂餐時間、餐廳接獲訂單時間、餐點送達消費者時間等資訊，才能減少消費糾紛，業者提及會跟北市府保持溝通，並持續提升平台系統及客服服務，部分業者現已著手改善。

消保官表示，北市府已制定「台北市外送平台業者管理自治條例」，等行政院核定後就公布施行，並訂定發布「台北市政府外送平台業者輔導要點」，衛生局也訂「網路美食外送平台食品安全衛生管理分析輔導計畫」，後續會查核業者今年定型化契約。（編輯：張銘坤）1090303