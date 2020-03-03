防院生戴不住 苗栗教養院口罩加工擴大防護

武漢肺炎疫情持續延燒，部分心智障礙者未必能確實戴好口罩自我防護，苗栗縣新苗教養院教保員別出心裁，在口罩上加裝透明投影片，協助院生加強防護範圍。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年3月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）勤洗手、戴口罩被視為基本防疫關鍵，但部分心智障礙者未必能確實戴好口罩，苗栗縣新苗教養院教保員在口罩上緣黏透明投影片，擴大防護範圍，創意巧思製作愛心口罩。

苗栗縣後龍鎮新苗教養院現有82名院生，院方目前因應武漢肺炎防疫措施除嚴格執行入院前量體溫、酒精手部消毒以及整備防疫物資、定期進行環境消毒外，也培訓防疫小尖兵加強院內衛教宣導。

新苗教養院院長林金枝指出，由於部分院生無法標準戴口罩，常有遮不住鼻樑的困擾，院內教保員發揮巧思，在口罩鼻樑條上加裝一片透明投影片，擴大防護範圍，院生普遍都能接受。

苗栗縣長徐耀昌今天會同苗栗縣議會副議長李文斌、縣府社會處長楊文志等人，前往新苗教養院訪視防疫工作，與院內人員一起加工這款特製防疫愛心口罩，稱讚院方用心防疫，別具巧思。

徐耀昌表示，苗縣目前尚未出現武漢肺炎確診案例，縣府疫情應變中心以「禦敵從嚴」做好防疫，儘可能做到滴水不漏，縣內住宿型身障機構也須做好防疫萬全準備，住民做好自我健康管理，減少傳染風險。

楊文志指出，武漢肺炎疫情持續延燒，社會處積極督導人口密集機構防疫工作，縣內共有8家身障住宿機構，除要求加強管制人員出入量體溫、消毒外，每天追蹤機構內是否有具高風險人員，並建議盡量以手機視訊方式取代當面互動。（編輯：謝雅竹）1090303

苗栗縣長徐耀昌（右2）3日前往訪視新苗教養院防疫工作，對於教保員因應部分院生無法標準配戴口罩，特別發揮巧思在口罩上緣加裝一片透明投影片的做法，表達肯定之意。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年3月3日