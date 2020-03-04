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喝不到大哥泡的 台東武陵咖啡廳暫停營業防疫

最新更新：2020/03/04 14:39

（中央社記者盧太城台東縣4日電）因應武漢肺炎疫情蔓延，由台東戒治所受刑人經營，被稱為「大哥泡的咖啡」的「武陵咖啡廳」日前公告暫停營業，民眾要喝「大哥」親手栽種、烹煮的咖啡，恐怕要再等一段時間。

台東戒治所位於鹿野鄉武陵舊省道旁，裡面經營咖啡廳，當初只有當地民眾和一些旅遊業者知道，當作私房景點，這幾年經口耳相傳，已變成台東縱谷知名咖啡廳。

不過，最近有遊客想到戒治所喝咖啡，卻看到戒治所貼出公告指出，「武陵咖啡廳」1月24日起暫停營業。

戒治所表示，有鑑於武漢肺炎疫情嚴峻，台灣確診個案有逐漸增加趨勢，為提升戒護同仁值勤時的衛生醫療防護知能，日前還商請鹿野鄉衛生所護理師，講授防治及隔離防護衣穿脫訓練及演練課程。

戒治所從民國99年起，種植約8.5公頃，共1萬2000多株的咖啡樹，並在文物館閒置空間增設複合式咖啡廳，讓收容人有機會學習一技之長，104年7月獲縣府頒發有機咖啡組「金質獎」。

由於咖啡從栽種、烘培、烹煮都是受刑人 （收容人）親手管理，因此也被當地民眾稱為「大哥泡的咖啡」。

戒治所表示，種植咖啡主要是讓收容人從去除果肉、發酵、烘焙等步驟，以及烘焙技巧、火侯的掌控，了解生產咖啡原豆的不易，並從中累積經驗，進而培訓社會謀生技能。這次因應武漢疫情暫停營業，將視疫情狀況再重新營業。（編輯：洪學廣）1090304

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