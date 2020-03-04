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疫情減低出門捐款意願 花蓮家扶助學金缺近百萬

最新更新：2020/03/04 16:15
花蓮家扶中心4日表示，今年申請的弱勢孩童約900人，受到武漢肺炎疫情影響，勸募狀況不佳，距離發放時間不到2週，仍有新台幣近百萬缺口，呼籲民眾踴躍付出愛心，幫助弱勢學童。（花蓮家扶中心提供）中央社記者張祈傳真 109年3月4日
花蓮家扶中心4日表示，今年申請的弱勢孩童約900人，受到武漢肺炎疫情影響，勸募狀況不佳，距離發放時間不到2週，仍有新台幣近百萬缺口，呼籲民眾踴躍付出愛心，幫助弱勢學童。（花蓮家扶中心提供）中央社記者張祈傳真 109年3月4日

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮家扶中心每年為縣內貧困家庭學童籌募助學金，今年受武漢肺炎影響，距發放時間不到兩週，卻仍有近百萬元的缺口，推估是因疫情影響，減低善心人士出門臨櫃捐款意願。

花蓮家扶中心今天表示，今年申請的弱勢孩童約900人，依年齡層、需求，提供每人1000元至2萬元不等補助，助學金需約600萬元，目前仍有近百萬元差距，還有121名弱勢學童的助學金沒有著落。

花蓮家扶中心指出，近年來募款雖然不易，但都能趕在開學前後到位，經觀察，花蓮善心人士捐款習慣臨櫃捐款，估計是因受疫情影響，出門意願低，間接影響到捐款狀況，提醒民眾可改以郵政劃撥、線上捐款或信用卡自動扣款等方式替代。

花蓮家扶中心表示，這群申請助學金的孩童，多是受扶助家庭的孩子，主要照顧者的工作，有一半是臨時工、服務業等觀光周邊產業，受疫情影響大，助學金若無法到位，恐影響弱勢學童升學機會。

花蓮家扶中心主任施政延表示，助學金主要用於註冊、學雜費所需，依年齡層金額不同，國中小約1、2000元，高中6000元，大學1到2萬元，也會視需求提供學用品補充、就學急難申請等，每年開學後發放。

學童們這幾天已陸續提供成績單等證明文件，等待助學金發放。花蓮家扶中心邀請民眾支持助學金方案，可至花蓮家扶中心臉書查詢其他免出門捐款方式，或電話（03）8236005詢問。（編輯：洪學廣）1090304

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