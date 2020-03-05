竹檢加強防疫 掌握通緝犯等旅遊就醫史

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）武漢肺炎延燒，新竹地檢署今天表示，針對通緝犯、案件傳喚當事人與警方處理轄內死亡案件報驗等情況，將先了解對方旅遊史與就醫史，以進行必要隔離與相關處置。

新竹地檢署檢察長王文德今天與縣市警、衛生局、消保官、調查站、專勤隊、新竹查緝隊、行政執行署新竹分署等單位召開防疫處理小組協調聯繫會議。

王文德表示，將協調警方在處理死亡案報驗前，持檢方公函與死者健保卡至衛生所及公立醫院查詢雲端就醫史及旅遊史，並詢問家屬填寫檢方相驗案件表，以準確評估是否符合採檢標準。

而符合法務部「研商嚴重及特殊傳染性肺炎防疫期間具中港澳地區旅遊史之入境通緝犯歸案方式會議紀錄」的人犯，王文德說，會事先授權檢察官在通緝書或拘票上改定「應解送之處所」，再以通訊軟體方式採隔地訊問，並雙邊全程錄音錄影。

王文德表示，在傳喚當事人到庭部分，檢方將於傳票上註記「如為應居家檢疫（或居家隔離）者，請電話通知書記官，切勿到庭」，經量體溫有疑慮者，檢方將決定是否取消庭期或改期，若仍決定開庭，需移至地檢署防疫偵查庭開庭。

王文德說，這次計畫的執行不僅在維護檢方值勤同仁健康，更顧及第一線警察權益，檢方將持續加強防疫，且對涉及刑責的案件持續嚴懲速辦，以安定民心。

另外，針對像是男子林東京違反居家檢疫規定遭竹縣衛生局開罰100萬元案，檢方與竹縣衛生局法治科、行政執行署新竹分署取得共識，疫情期間違反防疫措施的行政裁罰案，應於期限前盡量催繳，一旦屆至，就不再另期催繳，會盡速將案件移給執行署，進行強力執行。（編輯：張銘坤）1090305