推動文化融合 新住民設計台灣意象越南國服

（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）紀錄片導演阮金紅與越南新住民服裝設計師武清清，發想設計台灣意象越南國服，融合10處台灣景點，讓越南姐妹穿上，進而認同台灣，更吸引台灣人注意，推動文化融合。

38婦女節將至，台灣世代教育基金會執行長廖素惠今天到嘉義縣民雄鄉「越在嘉文化棧」，拜訪紀錄片導演阮金紅，感謝她為新住民婦女的付出，意外發現阮金紅設計的越南國服上，結合台灣各地景點，讓人眼睛為之一亮。

阮金紅說，把台灣意象印在越南國服上，是與定居在新北市的新住民服裝設計師武清清一起發想的。這10套台灣景點國服系列，結合台灣在地文化特色，可以吸引台灣人的注意，進而理解什麼是越南傳統服裝。

阮金紅表示，她來自越南，嘉義阿里山在越南很有名，所以10套台灣景點越南國服中，有2款是嘉義縣風景，印著阿里山櫻花、茶園及阿里山火車的款式，深受越南姐妹的喜愛；讓新住民穿上有台灣景點的國服，也代表著認同台灣，認同自己是這片土地的一份子。

廖素惠表示，「越在嘉文化棧」是由阮金紅創立，致力於推動東南亞與台灣文化的深度交流，經常舉辦東南亞文化講座與體驗課程、越南母語學習及在地特色手作工作坊等活動，並提供移民移工法律服務及新移民姐妹家暴庇護。（編輯：陳俊碩）1090306