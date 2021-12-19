【文化+】越南女兒／台灣媽媽 阮秋姮用愛開啟斜槓人生

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越南女孩阮秋姮的母親來台幫傭14年，拉拔3個女兒長大，如今她循著母親腳步在台灣落地生根，盼用鏡頭影像把「兩個家」的距離拉近。

文：葉冠吟／攝影：徐肇昌／照片提供：阮秋姮

新生寶寶在家嚎啕大哭的9月午後，阮秋姮接到了一通致賀電話。

話筒那端，恭喜她以講述4位新住民女性遠嫁台灣生活的電視劇《飄洋過海來愛你》，入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人。

「喔，喔」兩聲倉促掛掉電話，等到孩子入睡後，阮秋姮與台灣丈夫John這對新手爸媽才大吃一驚，不得了，是金鐘獎，這可是她第一次演電視劇。

「我這麼辛苦是為了什麼？就是為了不想讓別人看不起，說他媽媽是越南人，生出來的小孩都是笨蛋」，鏡頭裡的「阮幸源」眼角噙著淚，恨鐵不成鋼痛打成績考差、不認真考試的兒子，帶著看不懂中文、無力幫助小孩的氣憤，淚喊著：「你自己都這麼不努力，那我這麼拚有什麼用？」

這一幕讓無數電視機前的新住民媽媽跟著啜泣，那是她們說不出口的痛，彷彿在戲裡看見自己的身影；最後那句話也像是阮秋姮對年輕自己的吶喊，「看幸源師姊的故事，我一直想到我媽媽，看到我媽媽的影子，她們是如此的善良與堅強。」

11年前，阮秋姮循著思念來台幫傭媽媽的腳步，飄洋過海成為越南留學生，意外開啟驚喜斜槓人生——如今她是演員、YouTuber、越語教師、作家、中華民國國慶典禮首位新住民主持人，也成為新住民媽媽、台灣媳婦……

回溯自己橫跨台越兩地30年的生命，正是這份善良、堅強，還有母親的愛，成為阮秋姮這趟驚奇之旅的啟程鑰匙。

越南缺席的母親 移工二代飄洋過海來台灣

出生越南北部貧窮農村，阮秋姮從國中就被迫獨立長大，因為媽媽為改善孩子生活，成為村裡首批赴台幫傭的工作者。這一離開，就是14年的光陰，用勞力拉拔阮秋姮和兩個妹妹長大。

家裡沒有電話，媽媽每3年才有一次機會回越南，女兒想知道彼此近況，得先約定好時間，跑到隔壁村借電話短暫報平安。要不，就得等待往返需要1、2個月的國際郵件。

媽媽總是報喜不報憂，只寫寫詩和散文，叮囑女兒們要乖，從未透露工作辛酸，母女連心，阮秋姮也不敢把家中困難透露給媽媽。

阮秋姮抱著兒子「厲喜象」接受訪問，坦言童年時期因母親來台工作，得頂起家裡的母職照顧兩個妹妹，「生活中缺了一個人，還滿孤單，會想媽媽偷偷哭」。中央社記者徐肇昌攝

只是長姊如母，缺席的母親位子得由阮秋姮頂起，求學階段得兼顧準備家中三餐、替奶奶務農、出席妹妹們的學校家長會……但她還只是個孩子，不懂的事情很多，甚至初潮到來，一度以為自己要死掉，「生活中缺了一個人，很多事情都沒有人教我，還滿孤單的，會想媽媽偷哭」。

高中時為不被學長姐勒索要錢，阮秋姮學會武裝成太妹，只要比對方凶狠，就沒人敢欺負她，但也開始沈迷在電玩。儘管有考上越南的大學，但她不想唸書，整天窩在網咖打電玩，還約網友出來打架，被抓去警局。

直到爸爸把阮秋姮保釋回家，語重心長的對她說：「妳怎麼對得起在台灣辛苦工作的母親」，一語點醒叛逆期徬徨的女兒，告訴自己人生不能這樣繼續下去。2010年，在媽媽支持下，阮秋姮決定來台灣學中文，打算一年後學成回越南仲介公司當翻譯，沒想到卻被這塊土地留住。

多元打工累積生活經驗 用鏡頭拉近文化藩籬

剛到台灣第一年，媽媽的雇主讓母女倆同住在家中，並肩躺在床上的第一晚，幾乎是阮秋姮長那麼大以來，與媽媽最親近的時刻。用最熟悉的陌生人形容，母女親密又疏遠，誰都不知道該如何開口。

直到後來阮秋姮才知道，媽媽曾一度6年工作期滿返回越南，卻看到家中仍然貧窮、房屋破舊，擔心沒人願意上門提親，女兒找不到好歸宿，只能跟親戚借錢蓋房，再回台灣工作還債。

在背負債務重擔下，阮秋姮讀語言學校的第一年，每3個月就得繳一期3萬6千元的學費，但阮媽媽幫傭一個月的薪水只有1萬7千元，「雖然家裡沒有什麼錢，但只要我們想學習，媽媽會用盡全力想辦法栽培女兒，希望未來能過得比她好」，看著媽媽無怨奉獻的背影，阮秋姮知道自己得更努力。

2016年媽媽梁氏紅兒（中）獲得優良勞工獎時，阮秋姮（左）是頒獎典禮主持人，二妹（右）也正好來台灣攻讀碩士，母女3人開心合影共享媽媽的榮耀。（阮秋姮提供）



語言課程結束後，阮秋姮繼續留在台灣念大學，申請勞動部的工作證，拚命利用課餘、寒暑假時間打工，從餐廳服務生、彩券行銷售、業務助理、仲介翻譯、早餐店員、快炒店外場，賺錢的同時也藉機學習中文。伴隨國內新南向政策推動，新住民人口增加，也逐漸有越語家教、台越活動主持工作找上她。

2015年，阮秋姮在一次電視台節目打工中，認識來代班、從事廣告業的老公John。原本兩人只是想替阮秋姮製作越南語教學影片，增加學習趣味性，沒想到作品上傳網路後獲好評迴響，鼓舞兩人成立「Hang TV - 越南夯台灣」YouTube頻道，當起YouTuber分享台越文化觀察、語言教學、留學生活經驗，讓兩國觀眾有機會用不同角度認識彼此，消弭偏見與刻板印象。

阮秋姮（右）和先生John（左）創立的Youtube頻道「Hang TV－越南夯台灣」早已突破10萬訂閱人數，成為熱門YouTuber。（阮秋姮提供）

台越幸福成家 書寫跨國婚姻家庭新想像

「妳嫁來幾年了？有幾個小孩？妳皮膚怎麼會那麼白？」阮秋姮不諱言，過去大家知道她從越南來，常會提前預設她是「越南新娘」，也對越南籍配偶有會騙錢、逃跑、有目的性等刻板印象，導致新住民二代的孩子也有陰影，不敢告訴朋友同學自己的母親是來自東南亞。

阮秋姮不捨指出，連越南的親友也會認為這些女孩是為了錢才嫁給「外國老男人」，飄洋過海人生地不熟的新住民配偶，在還沒熟悉新環境前，就背負著來自兩國的「雙重歧視」，相當辛苦。

「可是其實我們兩人就是因為緣分、自然地相遇相愛，跨國婚姻也有很美好的一部分」，阮秋姮甜甜的用中文說，確實上一代辛苦的新住民、移工朋友依舊存在，但隨著時代改變，現在有更多留學、白領工作的越南朋友踏上台灣這塊土地，也有更多自由戀愛相識的台越伴侶。

幸運的是，阮秋姮遇到了一個會為她學越語，到越南住上一個月，體驗老婆成長環境的好丈夫John；婆家更全然把她視為一家人，婆婆會帶著阮秋姮逛菜市場、教台語、陪她拍影片，向週邊友人大讚好媳婦來自越南，支持台越戀愛。

阮秋姮和丈夫John、婆婆、公公和兒子一家五口幸福生活，她笑言：「我跟婆婆的關係很好，老公其實沒有那麼老。在台灣，我過得非常幸福，也算一種宣傳吧？」（阮秋姮提供）

這些日常溫馨的點滴，也被收錄進「Hang TV - 越南夯台灣」頻道中，期待能翻轉大眾對於台越婚姻的生活想像，「他們（網友）看了我們的頻道後覺得，我跟婆婆的關係很好，老公其實沒有那麼老。在台灣，我過得非常幸福，也算一種宣傳吧？」當然，她和John沒有想當模範家庭，就是想呈現一對普通台越夫妻的樣貌。

隨著頻道影片數增加、訂閱人數攀升，阮秋姮和John也陸續收到台越兩國網友回饋。

阮秋姮在台灣求學經歷的幾支影片，被越南學生視為來台唸書的生活寶典、甚至成為赴台動機。有新住民媽媽牽著孩子告訴他們，以前孩子都不想學越南文，卻因為聽到他們唱越南歌的影片產生興趣。還有遭親友反對交往的台越情侶，也從影片中獲得鼓勵，感情更加堅定……讓夫妻倆相當感動，「沒想到短短的影片真的能發揮一些影響力」。

母親用青春賦予女兒生命轉機 以移工二代身份為傲

2018年，阮媽媽工作年限到期必須回國，獨自在異鄉打拚的14年歲月裡，大女兒阮秋姮在台灣擁有美滿家庭、穩定工作，二女兒順利取得台灣碩士學位，小女兒也在越南生了可愛的寶貝孫子。

在機場送行時，一夥人離情依依哭成淚海，雇主奶奶更是淚流滿面，唯獨阮媽媽神情淡定、沒掉一滴眼淚。

阮秋姮紅著眼眶回憶，媽媽在來台灣之前是很柔弱的女性，還曾哭到昏倒，十幾年後卻變得如此堅強，把對陌生語言環境的恐懼、工作過程的磨難、思念家人的煎熬，一切一切都獨自吞下，喜怒不形於色。

甚至在外婆過世時，阮媽媽無法請長假，也沒有錢回越南治喪，只能打著昂貴的越洋電話，請女兒一字一句寫下送給外婆的詩，代替自己在告別式唸出來，「媽媽寫說請外婆原諒她，她是不孝順的小孩，希望外婆一路好走……」讓現場親戚都哭成一片。

走進海關那刻，阮秋姮說，媽媽是頭也不回直直往前走，很怕孩子們看到她哭，「如果媽媽願意告訴我們，讓我們分擔辛苦有多好」，阮秋姮對比現在出門工作一天就會很思念孩子，「何況是把3個小孩留在家鄉，來到全然陌生的地方，我不知道她是怎麼熬過來的」，只能時常把握機會對媽媽說「我愛妳」。

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這段送機過程也被阮秋姮和John用鏡頭記錄下，製成「我的媽媽是外籍幫傭」影片，在台越兩地都有新聞媒體報導，也勾起許多越南網友共鳴，私訊阮秋姮：「我也曾被笑是幫傭的小孩，但像妳一樣來台灣讀書，會繼續努力」。

也因為這支影片，阮秋姮被更多人認識，甚至受邀成為台灣第一位新住民國慶典禮主持人，逐漸有表演邀約。（本文出自文化+雙週刊第99期「我在異鄉說故鄉」，全文12/20上架）