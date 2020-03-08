中市府多國語言宣導防疫 守護移工健康

武漢肺炎疫情蔓延，台中市政府為讓在台工作移工了解防疫資訊，雙語人員在台中火車站、公車站、站前商圈等處，帶著印有移工母語的標示牌，宣導定期量體溫、減少觸摸眼口鼻、勤洗手等防疫觀念。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 109年3月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）武漢肺炎疫情蔓延，台中市政府為讓在台工作移工了解防疫資訊，今天在台中火車站、公車站、站前商圈等大眾運輸熱點及移工聚集處，進行多國語言防疫關懷宣導，守護移工健康。

台中市政府勞工局指出，台中市人口約281萬餘人，移工有10萬9000多人，由於移工取得防疫資訊相對不易，台中市長盧秀燕要求組成「跨機關勞工健康防疫關懷小組」，讓移工在台也能安心生活，全民共同防疫。

勞工局今天邀集中市府交通局、經濟發展局、建設局、水利局及台鐵台中運務段等，在移工來源國雙語人員協助下，帶著印有中越、中印、中泰及中英雙語版本的防疫宣導牌，以移工母國語言標示定期量體溫、減少觸摸眼口鼻、勤洗手等防疫觀念，從台中火車站出發沿路宣導。

此外，勞工局平時也藉由例行性訪查及台中市就業服務商業同業公會協助，將印有雙語防疫資訊的海報、宣導文宣，帶到工廠、移工住宿地及聘有家庭看護移工、家庭幫傭的雇主家中，多管齊下宣導防疫資訊。

台中市勞工局長吳威志呼籲，防疫期間為維護健康，民眾應落實勤洗手，若有發燒或咳嗽等症狀，要立即就醫。通報疫情或是防疫相關問題，可撥打1922防疫專線；如有防疫假工作權益等疑義，可撥打1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。（編輯：戴光育）1090308