武漢肺炎衝擊蘭花產業 黃偉哲：程度待評估

台灣國際蘭展配合武漢肺炎防疫工作延辦，將展場中的大量蘭花移到轄內的10多處景點布置展出，市長黃偉哲（中）9日上午到麻豆區的總爺藝文中心視察蘭花布置情形。中央社記者楊思瑞攝 109年3月9日

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台灣國際蘭展配合武漢肺炎防疫工作延辦，外界關心蘭花產銷是否受到影響。台南市長黃偉哲今天上午表示，蘭花產業受到衝擊的程度，可能要看今年第2季業者的接單狀況評估。

原定3月7日在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區登場的2020台灣國際蘭展，原本布置已幾乎完成。但受到武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，主辦單位在2月28日宣布延到今年下半年。

台南市政府將展場中的大量蘭花移到轄內的10多處景點布置展出，以「遍地開花」的形式，讓所有民眾可就近欣賞蘭展作品。黃偉哲今天上午到麻豆區的總爺藝文中心視察增加蘭花布置情況，接受媒體聯訪時被問到蘭花產業受疫情衝擊的程度。

黃偉哲表示，原本會有買家到蘭展洽談訂單，後來只能透過電子商務方式替代；加上各國的經濟都受到這波疫情衝擊，連帶影響消費意願，尤其是高單價的物品。真實的衝擊會到多少還不知道，應該在今年第2季蘭花業者統計接單的狀況後才會比較明朗，但肯定會受到影響。

黃偉哲表示，蘭展雖然延辦，但蘭花都已陸續盛開，希望把這些美麗的花移到其他景點，以「遍地開花」的形式，讓民眾仍然有機會可以欣賞。目前正值柚子樹開花季節，民眾造訪盛產柚子的麻豆區，除了四處可見柚花；現在加上有蘭花可賞，視覺享受更豐富。（編輯：方沛清）1090309