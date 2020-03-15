趙天麟表態選高市黨部主委 扛罷韓補選任務

（中央社記者程啟峰高雄15日電）民進黨高雄市黨部主委即將在5月改選，新任主委上任就要面對罷韓投票還有未來市長補選等任務，主委由誰出任或哪個派系主導，備受關注。

民進黨高雄市黨部現任主委趙文男將尋求連任，不過立委趙天麟在支持者的勸進下表達願意承擔責任，此外還傳聞「舊高市府勢力」可能推代表參選，讓主委改選這一戰更有看頭。

趙天麟今天接受電話採訪，不諱言有派系重整後有人勸進，而他的考量是國民黨新任主委江啟臣將「護韓」視為第一戰，在罷韓歷經公民力量的展現後，即將進入罷免投票及市長改選階段，政黨的使命及攻防應該要發揮。

考量罷韓後的市長補選，趙天麟認為行政院副院長陳其邁是首選，如果有機會，他願意扛下市長補選的輔選任務協助陳其邁補選市長。

趙文男是現任主委，他以去年總統及立委選舉，高雄打了一場漂亮的選戰，規劃尋求連任，將為「光復高雄」這一仗發揮九局下半關鍵致勝的力量。過去他出任主委是前市長陳菊支持，未來「菊系」是否再相挺連任，親菊系的民進黨高雄市議員簡煥宗表示，也不排除再推人選的可能，還待內部討論。

一旦主委選舉有多人登記，民進黨的派系角力勢必又會浮上檯面。主委由黨員投票，高雄市黨部約有黨員數3.7萬人，屆時黨員勢必成為各方拉攏炙手可熱的對象。

罷韓2階連署已經送出40萬份連署書正由高雄市選委會審查中，依選罷法規定依高雄市人口數要有約23萬人連署，公民團體一口氣送交40萬份。

公民團體「Wecare高雄」今天發布新聞稿指出，罷免連署書最多份數的前5名行政區是三民區、鳳山區、前鎮區、楠梓區及小港區；簽署罷韓份數最多的前3個里是左營區福山里、左營區新上里及左營區菜公里。（編輯：黃世雅）1090315