水保防災巡迴展到金門 藉夾娃娃機遊戲中學習

「水保防災起步走」特展在金門縣文化局低調開展，共有9座體驗單元，觀眾可通過互動及模擬操作，學習水土保持及土石流防災知識。中央社記者黃慧敏攝 109年3月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）由行政院農委會水土保持局及國立科學工藝博物館合推的「水保防災起步走」特展，現正巡迴到金門縣文化局；9個展台中，最吸睛的是透過類夾娃娃機，讓大小朋友了解防災知識。

「水保防災起步走」在金門縣文化局1樓大廳展出，受到武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，主辦單位低調辦理，甚至取消昨天的開幕式，不過，文化局和縣府教育處說，各單位共同推動環境及防災教育的心沒有打折。

文化局發布新聞稿表示，「水保防災起步走」巡迴特展共有9座體驗單元，觀眾可通過趣味互動及模擬操作，配合學習手冊與闖關卡完成任務體驗，學習水土保持及土石流防災知識，成功變身水保防災知識達人。

這項特展是以水土保持局出版品「小魚的秘密假期」及「爺爺的魔法書」為基礎開發，帶領民眾認識台灣地形地質特色、山坡地保育利用、野溪治理、崩塌地復育、災害觀測與監測科技、預防性撤離、大規模崩塌，輕鬆學習水土保持及土石流防災的知識。

值得一提的是，9個展台中的「防災知識大挑戰」，是以夾娃娃機概念，讓大小朋友看著螢幕中問題，夾取色球投入正確的號碼洞口，回答問題。工作人員說，這個展台吸引最多的民眾，有很多人躍躍欲試；但因難度不低，不少人試了好幾次才夾到球。

工作人員也提到，民眾進入文化局必須接受體溫量測，並用酒精消毒，9個展台每天也會密集消毒，請民眾放心。

「水保防災起步走」先前已在台北、宜蘭、花蓮和馬祖等地展出，金門展期2個月，5月31日結束。（編輯：洪學廣）1090317

「水保防災起步走」巡迴展在金門縣文化局一樓大廳展出中，大小朋友可通過趣味互動及模擬操作，學習水土保持及土石流防災知識，變身為水保防災知識達人。中央社記者黃慧敏攝 109年3月17日