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法國人來台旅遊確診武漢肺炎 12日至16日在外趴趴走
首頁 / 地方

違反居家檢疫及隔離 桃市府公布裁罰原則

最新更新：2020/03/18 15:46
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，桃園市政府衛生局長王文彥（圖）18日也列出違反武漢肺炎居家檢疫隔離裁罰原則，提醒民眾務必確實配合以免受罰。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月18日
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，桃園市政府衛生局長王文彥（圖）18日也列出違反武漢肺炎居家檢疫隔離裁罰原則，提醒民眾務必確實配合以免受罰。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）武漢肺炎疫情持續擴大，桃園市截至17日，確診11人，居家隔離目前列管55人，桃園市政府衛生局今天也列出違反武漢肺炎居家檢疫、隔離裁罰原則，提醒民眾務必確實配合以免受罰。

衛生局長王文彥在市政會議中報告武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）居家檢疫、隔離的裁罰原則，他說，如果市民擅離檢疫處所1公里內，檢疫者將受罰新台幣10萬元，超過1公里至5公里內罰20萬元，跨越行政區（小於5公里除外）則是罰50萬元，跨越縣市（小於5公里除外）則罰100萬元。

王文彥指出，隔離者擅離檢疫處所1公里內罰20萬元，超過1公里至5公里內罰30萬元，跨越行政區（小於5公里除外）則罰50萬元，跨越縣市（小於5公里除外）則罰100萬元。

王文彥強調，居家檢疫或隔離者重複違反規定，將可按次加罰10萬元，若與人接觸，檢疫者可加罰15萬元，隔離者罰30萬元。如果搭乘大眾運輸工具，檢疫者加罰25萬元，隔離者加罰50萬元。違反規定最高罰100萬元，目前衛生局已完成裁罰25件。

王文彥表示，截至昨天為止，國內共累計77例確診個案，其中桃園市有11例確診，列管中的居家隔離人數為55人。（編輯：屈享平）1090318

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