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防疫 戴口罩才能搭北市掃墓公車

最新更新：2020/03/19 16:16
台北市公共運輸處19日公布5條免費掃墓公車路線，因應武漢肺炎疫情，要求搭乘的民眾要戴口罩，否則公車司機可以拒絕載送。（首都客運提供）中央社記者梁珮綺傳真　109年3月19日
台北市公共運輸處19日公布5條免費掃墓公車路線，因應武漢肺炎疫情，要求搭乘的民眾要戴口罩，否則公車司機可以拒絕載送。（首都客運提供）中央社記者梁珮綺傳真　109年3月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）清明節即將到來，台北市公共運輸處今天公布5條免費掃墓公車路線，不過，因應武漢肺炎疫情，交通局表示，民眾若沒配戴口罩，公車司機可拒絕載送。

台北市公共運輸處大眾運輸科長張元榜表示，掃墓公車於3月21、22、28、29日及4月2、3、4、5日行駛，共有木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線，不過，要求搭乘的民眾要戴口罩，否則公車司機可以拒絕載送。

負責掃墓公車之一的首都客運總經理李建文表示，公車扶手、拉環是乘客較常接觸的地方，每次出完車後，會用稀釋漂白水擦拭，每4小時會用噴霧方式消毒捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷各掃墓公車候車處。

他說，今年掃墓公車尖峰時段為4月2日至4日，呼籲民眾可提早上山掃墓，避開人潮。

李建文表示，往年掃墓公車約有百萬人次搭乘，今年評估因武漢肺炎疫情，可能會降低1至2成。（編輯：李亨山）1090319

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