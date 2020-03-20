高雄尋求防疫旅館 業者盼透明勿影響住宿意願

高雄市政府衛生局因應疫情未來可能變化，整備一棟新建公有大樓為受檢疫期的「防疫小棧」。圖為防疫小棧內設備。中央社記者陳朝福攝 109年3月20日

（中央社記者陳朝福、程啟峰高雄20日電）高市府整備一棟新建公有大樓為受檢疫期的「防疫小棧」，並尋求民間防疫友善旅館；南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男盼透明公開，避免影響其他旅宿業來客住宿意願。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，高雄市府政衛生局因應疫情未來可能變化，整備一棟新建公有大樓為受檢疫期的「防疫小棧」，今天由衛生局技正潘炤穎說明相關作業現況。

潘炤穎表示，中央流行疫情指揮中心指示19日零時起自國外回國民眾應落實執行居家檢疫防疫作為，使具感染風險民眾能在家休息且有效遏止病毒傳播。目前高市居家管理人數約1700多人。

潘炤穎表示，鑒於有需要居家檢疫民眾可能是獨居、無適當住所者，為使這些民眾能安心渡過14天的受檢疫期，市府於農曆春節期間請一家地區級醫院提供40床，供居家檢疫有外宿需求或無家可歸民眾居住，截至19日已有10人入住。

另外，「防疫小棧」16日起上線服務，潘炤穎表示，自1月底疫情發生後，防疫警消、醫護人員等24小時接力執勤，可提供入住63床，由專人供應三餐及收取廢棄物等服務。讓相關人員在執行防疫工作後在小棧安心休息充電，並免去執勤回家後擔心致使家人有感染等風險。

衛生局提醒居家檢疫與隔離民眾務必配合防疫措施，14天期限內切勿擅離住家，違者逕行裁罰絕不寬貸，同時再透過觀光局接洽兩家民間防疫友善旅館加入防疫行列，觀光局並持續盤點有意願的旅館業者加入。

對於高市規劃設置防疫友善旅館，林富男告訴中央社記者，高市府對防疫旅館資訊應透明公開，明確公布防疫旅館地點並做好相關防疫配套，以免其他旅館因被懷疑是防疫旅館而影響來客住宿意願，否則恐會讓高市旅館住房率慘況雪上加霜。

另外，因應疫情需求，高市府工務局啟動「高雄市未經領得使用執照建築物申請接用水電辦法」修法，新增早期既有的公有建築物專案申請接用水電許可，提供緊急避難收容接用水電需求

工務局新聞稿指出，為解決偏遠地區緊急收容場所的接用水電問題，啟動這項辦法，提供偏遠地區如活動中心等公有建物申請接用水電，讓各地區公有的閒置空間活化再利用，適時增加防災收容需求。（編輯：孫承武）1090320