金門中正國小校慶徵圖 狼標誌票選第一躍杯墊T恤

金門縣中正國小為慶祝105週年校慶，向學生徵圖製作杯墊，學生分別以風獅爺、校徽、校門等元素發揮巧思，共收到近80件作品，由美勞老師先選出10件，製成10款杯墊。中央社記者黃慧敏攝 109年3月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣中正國小為慶祝105週年校慶，向學生徵圖製作杯墊。其中501班吳聿的「狼」獲票選第一，不但是杯墊圖案之一，也成為學校T恤標誌。另外，校友改編的校歌也在今天發表。

為了慶祝校慶，校方向學生徵圖。學生以風獅爺、校徽、校門等元素，發揮巧思創作近80件作品，先由美勞老師選出10件，並製成10款杯墊；再由全校老師和3年級以上的學生從其中票選前3名，501班吳聿勇奪第一。

出身書畫世家的吳聿，外公唐敏達和媽媽唐瑀都是本地知名書畫藝術家。在耳濡目染下，吳聿自幼就愛塗鴉，媽媽也沒有為他設限。吳聿說，他參考圖片作畫，然後在媽媽協助下，把中正國小的英文JJES和105字樣立體化。

吳聿說，狼是很獨立又群居的動物，象徵中正國小的師生都具有獨立的個性；此外，狼群中的領頭者通常是母狼，而中正國小校長是女性，所以用狼的意象代表學校。

吳聿的作品除成為中正國小T恤圖案，更依中高年級學生和老師區分為黃橘綠藍4種顏色。校長蔡雪芳說，如果民眾喜歡，可以向學校訂購。（編輯：洪學廣）1090321