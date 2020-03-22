宜蘭縣府將復建梅洲大排護岸 預定11月完工

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣政府今天表示，宜蘭市梅洲大排雪峰路河段護岸老舊，造成部分渠段損壞，縣府將從7月起進行復建工程，改善當地長約452公尺護岸，預定11月完工。

今天是世界水資源日，為關心宜蘭生活環境，宜蘭縣長林姿妙上午前往梅洲大排，視察當地重要河段改善工程。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒在現場簡報時說，梅洲大排位於宜蘭河左岸，是宜蘭市梅洲里及北津里主要排水設施，除收納梅洲里及北津里區域內的排水外，上游更是承接由山區順流而下的地面水。

他表示，梅洲大排沿雪峰路河段的護岸因老舊，造成部分渠段損壞，地方多次向縣府反映。為改善這樣情形，縣府已籌編新台幣1833萬元進行「梅洲大排護岸復建工程」，預定7月開工，規劃改善護岸長度約452公尺，預定11月完工。

林姿妙表示，縣府對水環境的永續向來重視，除向中央爭取到得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統共6億元經費。梅洲大排系統過去也已投入約2.1億元，興建梅洲抽水站及梅洲分洪道，改善當地淹水情形。

她說，「梅洲大排護岸復建工程」完工後希望確保沿路護岸安全、排水順暢，保護民眾生命財產安全。（編輯：李錫璋）1090322