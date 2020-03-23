更多編輯台推薦新聞：
劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家
國際

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請
生活

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡
國際

法國進入衛生緊急狀態 首位醫師自願救人染疫亡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中職4/11開幕戰確定了 史上首度閉門比賽
首頁 / 地方

台南小港機場快線 4/1起暫停營運

最新更新：2020/03/23 17:28

（中央社記者楊思瑞台南23日電）受到武漢肺炎影響，高雄小港機場出入境人次短期內無法回復，台南市政府今天宣布串連台南市區與小港機場的「台南-小港機場快線公車」，自4月1日起暫停營運。

串連台南市區與小港機場的「台南-小港機場快線公車」(Tainan Express) ，今年1月15日啟航以來頗受好評，但受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情擴散全球，經監測3月中旬小港機場出入境航班已有近8成5臨時取消。

台南市政府觀光旅遊局表示，維持飛航航點包括中國、日本、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等都已列為第三級「警告」(避免所有非必要旅遊)；加上目前限制外國人入境，國人返國後也需進行14天居家檢疫等措施，預期小港機場出入境人次在短期內還無法回復。

綜合考量整體營運績效、班機接駁需求縮減等因素，決定自4月1日起暫停營運，並持續監測航班復航情形，滾動式檢討，做好即時恢復運作準備。

觀旅局表示，針對4月1日以後已預約訂票旅客，由訂票系統Email通知退票並全額退費，遊客若因此需重新安排接駁，也將提供諮詢協助，減少對遊客衝擊。客運業者提供24小時客服窗口，免付費專線0800-889-116或加入Line：@ibus.tw，將有專人協助處理。（編輯：孫承武）1090323

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報