疫情嚴峻 澎縣府25日起分區異地辦公

（中央社澎湖縣23日電）武漢肺炎疫情嚴峻，澎湖縣長賴峰偉今天指示，縣府自25日分2區分組異地辦公，兩區通道封閉，獨立辦公作業，以避免一人確診，癱瘓縣府正常運作。

賴峰偉今天在縣務會議中表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情全球高漲不退，國外境外移入確診個案不斷增加，各單位只要1名員工確診，所有接觸過同事都要被隔離，將造成單位運作功能停擺。

賴峰偉說，為分散風險，維持縣府正常運作，25日起實施異地辦公方案，避免一人確診癱瘓縣府正常運作。而分區、分組、異地辦公就是要避免公務人員群聚辦公產生交叉感染風險。

縣府已由人事處、行政處統籌規劃分組、分區、異地辦公應變措施，提早預先準備。人事處長許明質表示，應變措施包括替代支援人力，規劃分區辦公場所，分區辦公人員非必要時禁止接觸，以電話、網路或視訊設備聯繫業務，公務處理應善用資通訊設備，以利支援人員得即時銜接業務。

行政處長洪棟霖表示，因應分區辦公，縣府辦公廳舍調整為兩區，各單位人員分兩組互換辦公地點，兩區通道封閉，獨立辦公作業，並盤點各網路設備、辦公器具，採購zoom視訊會議系統，擴大公文線上簽核，減少紙本公文量。（編輯：孫承武）1090323