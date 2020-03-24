台南住宿型社福機構防疫升級 4月底前暫停探視

（中央社記者張榮祥台南24日電）武漢肺炎全球蔓延，台南市防疫再升級；市府今天宣布，台南市138家住宿型社福機構即日起至4月30日，暫停家屬及訪客探視，全面防堵疫情傳播。

台南市138家住宿型社福機構，包括115家老人安養護機構、20家住宿型身心障礙福利機構及3家兒少安置機構；這些機構4月30日前暫停家屬及訪客探視，但若有特殊狀況需當面探視，則需於獨立且通風良好的非照顧區會客。

台南市社會局統計，目前台南市老人安養護機構住民4886人，住宿型身心障礙福利機構住民1198人、安置兒少64人，共有6148人。

市府表示，若真有探視必要，所有人員需嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒及填寫旅遊史等TOCC紀錄，以備必要時釐清傳染路徑及進行接觸者調查。

另外，社會局也要求機構協助提供手機視訊，或在機構非照顧區的獨立且通風良好會客處或室外空間，提供電腦視訊，避免住民因家屬減少探視而焦慮，也讓家屬即時了解被照顧者現況。

台南市長黃偉哲表示，因機構照顧對象多是長者及病患，住宿機構絕不容許發生院內感染，一旦感染容易併發重症，市府將更積極落實各種防疫作為。

黃偉哲也在臉書發布台南市防疫作為，祭出醫院一般病房禁止探病、所有護理之家4月30日前暫停家屬探訪、防疫計程車啟動、公有零售市場全面增設體溫檢測站、臨檢追查需居家檢疫對象等。（編輯：洪學廣）1090324