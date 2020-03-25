福興溫泉區安置廬山業者 36家符合讓售資格

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）埔里福興農場旅館區開發案即將完工，南投縣長林明溱今天會勘進度時說，廬山溫泉區業者已有36家符合讓售資格，其中多數已繳保證金，其餘用地最快年底標售，相信會熱賣。

為安置廬山溫泉區業者，南投縣政府斥資新台幣16億6000多萬元工程款推動「南投埔里福興農場旅館區開發計畫」，園區預計今年完工，林明溱今天前往了解進度，他說，工程4月17日即將竣工，各項設施都令人滿意，相信能成為埔里鎮未來重要發展指標。

林明溱表示，福興農場開發完成後，相信能帶動地方進步，廬山溫泉業者已有36家符合讓售資格，其他用地最快年底標售，相信將會熱賣，除為縣府帶來財政收入，也促進就業及經濟發展，尤其福興農場溫泉區腹地大、停車空間多，可考慮在此舉辦南投燈會。

縣府建設處表示，福興農場溫泉區公共工程第一階段基礎工程包括整地、水土保持、道路、橋梁、污水處理等工程，1月25日已完工，第二階段設備工程包括自來水、管線、建築、景觀及照明、自來水井及溫泉井鑿井、其他相關公共工程等，預定4月17日完成。

會勘行程先由縣府建設處長李正偉及營造商進行簡報，林明溱除聽取簡報，也陸續視察農特產中心、遊客中心、壘球場、親水公園等區域；另外，林明溱也說，為促進福興農場開發，也同意花費約200萬元改善前往鯉魚潭的支線道路及補強枇杷里野溪橋台。（編輯：謝雅竹）1090325