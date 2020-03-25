違法日租套房變居家檢疫地點 大樓住戶恐慌

（中央社記者劉建邦台北25日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台北市議員接獲陳情，指稱台北101附近一棟舊大樓內的違法日租套房變居家檢疫地點，住戶卻都不知情。觀傳局今天表示，會積極查處違法日租套房，並通報其他單位協助。

COVID-9（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情持續嚴峻。國民黨台北市議員秦慧珠日前接獲民眾陳情，指稱台北101附近的某棟舊大樓內有違法日租套房，當地里長訪查時發現，日租套房變成居家檢疫處所。

她提及，因違法日租套房地點為舊大樓，沒保全、清潔員，住戶都是罹患慢性病的長輩，此外，住戶事前也不清楚有臨時居家檢疫者入住，違法日租套房沒相關防疫配套措施，不僅造成住戶恐慌，也可能是防疫破口，要求相關單位檢討。

對此，台北市政府觀光傳播局表示，接獲民眾檢舉有日租套房狀況，一定會積極查處、開罰，最高可依法裁罰新台幣50萬元。

觀傳局指出，針對防疫期間來台旅客，一定會提供更安全住宿環境，後續將協請外事警察協助處理，並由民政局轉知各區里幹事注意居家檢疫旅客狀況。

觀傳局表示，若居家檢疫旅客入住非法日租套房，經查處後，會告知旅客日租套房未經過公安消防檢查，可能會有安全人身疑慮，若旅客仍有住宿需求，會協助移往防疫旅館，保障旅客安全。（編輯：張銘坤）1090325