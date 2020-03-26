綠營批旅遊宣傳無作為 中市府：規畫自駕主題遊程

（中央社記者郝雪卿台中26日電）武漢肺炎疫情重創觀光旅遊業，清明連假即將到來，台中市議會民進黨團今天批評台中市政府對旅遊宣傳毫無作為，市府則表示，特別因應自駕旅行規畫5大主題遊程供民眾參考。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，中央疫情指揮中心呼籲國人非必要不要出國，市議會民進黨團總召陳世凱今天與黨籍市議員施志昌、邱素貞、黃守達、李天生、林德宇、張家銨等人召開記者會質疑台中市政府，清明連假即將到來，各縣市政府都在加強宣傳當地旅遊，卻不見台中市政府有所作為。

施志昌指出，直到昨天才看到台中市長盧秀燕在臉書上出現類似屏東縣政府的旅遊宣傳文案。陳世凱進一步說，市府對於旅遊業者的需求與觀光宣傳後知後覺，連抄襲都比其他縣市慢一個星期，如此想要連假出遊的人根本不會想到台中。

台中市觀光旅遊局長林筱淇對此表示，觀旅局近期重心在於推動防疫工作，持續行銷到台中安心旅遊、戶外旅遊等方案，並因應防疫期間民眾盛行自駕旅行，特別規畫「山線鐵馬樂活之旅」、「海線生態套裝旅遊」、「屯區人文藝術之旅」、「都會繽紛采風之旅」、「溫泉泡湯養生之旅」等5項主題遊程設計供民眾參考。

被質疑宣傳文案抄襲屏東縣，林筱淇認為，其實宣傳圖卡被廣傳最多的是其他縣市，誰抄襲誰沒有定論，就當成這個時間點，各縣市政府為民眾做的努力，希望大家正面看待，不要導向是抄襲，因為每個縣市景點都有特色，沒有所謂抄襲。（編輯：黃世雅）1090326