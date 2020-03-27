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英國衛生大臣確診武漢肺炎 繼首相強生後中鏢
首頁 / 地方

在台居家檢疫 澎縣府每天加碼1200元

最新更新：2020/03/27 19:51

（中央社澎湖縣27日電）武漢肺炎疫情，境外移入比例升高，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布加碼補助澎湖民眾入住在台防疫旅館每天1200元，鼓勵澎湖民眾返國，先在台灣完成14天居家檢疫，降低疫情傳染風險。

賴峰偉表示，最近自國外境外移入確診案例不斷增加，所有歐美歸國民眾都有傳播武漢肺炎風險，中央補償居家檢疫者每天1000元，縣府再額外補助每人每天1200元，居家檢疫者等於每天可獲得2200元補助，這2項補助可向縣府社會處提出申請。

縣府表示，提高居家檢疫補助，最主要就是希望自國外回來的澎湖民眾，能夠先在台灣居家檢疫，保護自己也保護家人，同時還可化解疑慮。

縣府台北辦公室主任陳其育表示，目前已在台北、新北、桃園、中南部洽妥防疫旅館、檢疫處所，每天房價含三餐費用約2200元至3000元，扣除中央防疫補償、縣府加碼補助，民眾自負額比例低，甚至不用付到錢，因此希望所有剛回國的民眾都能在台灣檢疫14天，再返回澎湖。

陳其育表示，台北辦公室透過多種管道以及中央疫情指揮中心的協助，在全台北中南都已找到充足、平價的防疫旅館、檢疫處所，有需求者週一至週日都可洽詢澎湖縣政府台北辦公室專線02-23223130。（編輯：吳協昌）1090327

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