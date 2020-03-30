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提升殯葬品質 苗栗縣原鄉首座納骨牆啟用

最新更新：2020/03/30 17:16
為解決部落公墓嚴重飽和窘境，苗栗縣泰安鄉公所獲內政部補助，辦理斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆工程，這是縣內原鄉首座納骨牆，30日啟用。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月30日
為解決部落公墓嚴重飽和窘境，苗栗縣泰安鄉公所獲內政部補助，辦理斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆工程，這是縣內原鄉首座納骨牆，30日啟用。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）解決部落公墓嚴重飽和窘境，苗栗縣泰安鄉公所獲內政部補助，辦理斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆工程，今天啟用，是縣內原鄉首座納骨牆，推動部落慎終追遠邁向環保、現代化。

泰安鄉長劉美蘭表示，過去原住民傳統殯葬習俗多採土葬，鄉內16個部落公墓早已不敷使用，受限山區環境，興建納骨塔難度高，改採納骨牆型態改善因墓地不足而產生的滿葬、亂葬問題。

泰安鄉錦水村斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆工程，由內政部民政司補助新台幣1500萬元，泰安鄉公所自籌近900萬元配合款於108年7月動工，今天舉行完工剪綵啟用儀式。

斯瓦細格納骨牆占地1700平方公尺，設置2016個骨灰櫃和90個骨骸櫃，規劃配合公墓公園化，設計ㄇ字型3道牆面，並有廣場可供族人祭祀、追思、聚會。

苗栗縣副縣長鄧桂菊出席啟用典禮表示，新完工的納骨牆迎合往生火化趨勢，有助紓解原鄉各部落公墓普遍飽和窘境，周邊配合公墓公園化，族人慎終追遠祭祀祖先、緬懷先人的環境獲得大幅改善，邁向環保與現代化，同時相對維護了泰安溫泉之鄉的好山好水完整性。

劉美蘭指出，斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆是縣內原鄉首座部落納骨牆，待今年第2期梅園、天狗及大坪3個部落納骨牆完成後，後續將再推動4個部落，期許在她鄉長任內，全鄉16個部落能逐步推動7至8成更新為現代化納骨牆，提升原鄉殯葬品質。（編輯：方沛清）1090330

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