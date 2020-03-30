父子嫌防疫旅館麻煩自返澎 縣府要求遵守檢疫規定

（中央社澎湖30日電）馬公市許姓父子明知縣府可協助安排台北防疫旅館，卻以麻煩等理由，不顧及同機旅客感受，今晚堅持返回澎湖居家檢疫。澎湖縣政府嚴正要求不得外出，違反規定絕不寬貸，最高開罰100萬。

澎湖縣政府晚間新聞稿表示，家住朝陽里許姓父子明知縣府在台北已為居家檢疫者準備防疫旅館，也瞭解縣府補助防疫旅館每日新台幣1200元，且可申請防疫補償每日1000元。但卻以「澎湖空氣好，又有鮮魚可以吃，住防疫旅館不像自己家舒服」等理由，依舊堅持回澎湖檢疫。

澎湖縣政府發言人陳其育說，縣長賴峰偉已親自向總統府秘書長陳菊反映，並協請立委楊曜向中央表達要求澎湖鄉親返國後，在台灣本島完成14天的居家檢疫才能搭乘大眾運輸工具返澎。

陳其育指出，如果中央不願修改規定，為了全縣民眾的安全，縣府只好採取更嚴格的管制措施，並號召社區共同監督。

陳其育表示，交通部規定民眾從國外入境後，不得搭乘大眾運輸工具返家，但允許離島、台東居民搭乘國內線航班返回住處居家檢疫。縣府認為這項規定已不合時宜，因為目前台灣已有足夠的居家檢疫處所，若繼續允許設籍澎湖的居家檢疫者搭國內線回澎，同航班的乘客表達擔憂被感染。

澎湖縣政府表示，許姓父子30日從廈門回到松山機場後，立即轉搭國內線航班返澎居家檢疫。縣府獲報後隨即啟動相關措施，派遣防疫專車、聯絡村里幹事、通知警察設置巡邏箱。（編輯：孫承武）1090330