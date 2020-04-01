高市水利局副局長韓榮華 出任南市府水利局長

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市水利局副局長韓榮華今天接掌台南市政府水利局，韓榮華允諾全力協助台南市做好排水及水利相關工作。

韓榮華是成功大學土木工程系碩士畢業，曾任高雄市水利局總工程司、水利局科長，曾獲2011年行政院模範公務人員等，在高雄縣市合併後獲得前市長陳菊重用，後來還代理高雄市水利局長，市府一度要真除讓他出任局長，但因家庭因素作罷。市長韓國瑜接任市長後，他返回原職任副局長。

韓榮華在高市府的職務直到3月31日，今天出任台南市政府水利局長，這項人事案可說是保密到家。

台南市前水利局長李賢義出任台灣港務公司董事長，遺缺迅速由韓榮華接任。據了解，韓榮華多次婉拒，但是南市府鍥而不捨多次邀請才讓他態度鬆動，他允諾全力以赴協助台南市做好排水整治及水利工程。

韓榮華熟悉高雄市的雨污水脈絡及整治工程，他被挖角到台南市，對高雄市而言是治水人才的損失；尤其傳出高雄市水利局長李戎威倦勤之後，面對高雄市嚴峻的治水問題，高雄市更需要熟悉業務的人。

據傳李戎威已向市長韓國瑜請辭被慰留，有關倦勤一事，李戎威今天告訴中央社記者「沒事、沒事」。有關高雄市治水問題，他說在於很多資料不全、瞬間降雨量大，需要花費更多的心力做改善。（編輯：李錫璋）1090401