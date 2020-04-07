減少群聚 新北要求人民團體緩辦會員大會

（中央社記者王鴻國新北7日電）基於疫情及減少群聚風險，新北市政府社會局要求全市5000多個人民團體暫緩辦理會員大會，至於各人民團體理監事會可改採視訊會議方式召開，以維持人團的正常運作。

社會局長張錦麗表示，人民團體每年必須依法召開會員大會，但鑒於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病COVID-19）疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心已宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，因此，市府要求各人民團體應暫時停辦會員大會，以減少群聚感染的風險。

她表示，依法可延後3個月召開會員大會，因此，若等到人團不得已要召開會員大會時，她籲請各人團應遵守不接觸、不密閉、不共食的「三不原則」，以及餐盒代替合菜，做好量體溫、戴口罩、勤洗手及在通風處舉辦等5安心作為，以及保持適當的社交距離。

社會局科長鄭淑敏表示，新北有多達5000多個人民團體，每年都需舉辦一次會員大會，市府除要求各人團會員大會延後召開外，也提醒各人團理監事會議，也可採用「視訊影像會議」方式替代，只是相關討論及決議事項仍應於事後提報會員大會追認，以維持會務正常運作。（編輯：陳俊碩）1090407