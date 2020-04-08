弘光科大生募千張發票 助社福團體渡疫情難關

弘光科技大學動漫畫研習社、巧手點心社7日起一連3天舉辦「Cosplay咖啡廳」活動，捐發票可兌換點心、飲料，邀請全校師生捐發票幫助社福團體。中央社記者趙麗妍攝 109年4月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）弘光科大學生舉辦「Cosplay咖啡廳」活動，只要捐出3、4月份發票2張起，便能兌換巧克力、餅乾、熱壓吐司或飲料，3天預計募集3000張發票，捐助社福團體，幫助渡過疫情難關。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，社福團體募款收入受影響。弘光科大動漫畫研習社、巧手點心社從7日起一連3天舉辦「Cosplay咖啡廳」活動，捐發票兌換點心、飲料，募集發票捐給華山基金會，預計3天要收集3000張發票。

動漫畫研習社社長游孟樺今天表示，每年社團均會規劃一場Cosplay咖啡廳活動，邀請全校師生捐發票幫助社福團體，今年活動遇上武漢肺炎，場地全面消毒、進出量體溫，窗戶全開啟保持通風，兌換餐點外帶打包，避免多人群聚風險。

巧手點心社學生製作三種口味的西式餅乾小點，動漫社社員製作熱壓吐司、巧克力，還有紅茶、奶茶、咖啡等飲料。活動第一天吸引不少人來參加，動漫社學生裝扮動漫人物，在門口幫進出的師生量體溫。

老人福利與長期照顧事業系學生陳品彤說，武漢肺炎疫情衝擊下，讓捐發票活動顯得更有意義。運動休閒系學生蔡孟宏說，受疫情影響，大家減少出門，社福團體募款活動也減少，在學校只要捐發票換小點心就能做公益，幫助需要幫助的人，真的很不錯。

學務長閔宇經表示，學生發揮巧思，透過社團活動幫助社福團體，用心值得嘉許，他也提醒學生千萬不要忘記防疫保護自己，也保護別人。（編輯：謝雅竹）1090408