辭南投縣議員顧罹癌父 張維華：家人只有一次

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投縣議員張維華為照顧罹癌、洗腎的父親張經魁，4月1日遞交辭職書給縣議會，當天立即生效。張維華今天表示，在蠟燭兩頭燒的情況下，選擇將父親照顧好，畢竟家人只有一次。

張維華今天表示，多年前放下事業從美國返台就是為了家人，如今父親張經魁已高齡近80歲，身體狀況不好，罹患癌症也需洗腎，他當縣議員每天公事繁忙，不可能照顧好父親，「在蠟燭兩頭燒的情況下，選擇照顧父親，畢竟以後還有機會，但家人只有一次」。

張維華說，原有3個服務處整合到南投市仁德路1處，以節省開銷，由於仍有所屬協會與機構進行關懷弱勢、送物資、老人長期照顧等業務，因此服務不中斷，繼續為地方貢獻心力，只是縣議員這工作須先放下。

南投縣議會祕書長陳國忠說，張維華4月1日送來辭職書，依照地方制度法規定，辭職書送達議會時即行生效；而根據地方制度法，由於缺額未達總名額3/10以上，或同一選舉區缺額未達1/2以上，因此，張維華這席次不需辦理補選。

張維華黨籍為中國國民黨，南投縣第一選區縣議員，學歷為美國南加州大學商學院經濟學碩士；地方人士說，張維華父親張經魁深耕草屯鎮，曾任縣議員，但張維華不靠父親的資源，跨選區競選成功，當選南投縣第18屆議員，也順利連任第19屆，可見服務與政績獲選民肯定。

張維華4月1日遞交辭職書前一天，還與南投縣長林明溱踏勘牛運堀排水溝，研擬加蓋停車場，想不到隔天就辭職，陳國忠說，突然收到辭職書，真的嚇一跳，辭職理由為「長輩身體不好，要照顧長輩」，這是他在縣議會任職24年來首次遇到如此特殊辭職原因。（編輯：謝雅竹）1090408