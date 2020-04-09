看好發展潛力 三井不動產評估投資高雄

高雄市長韓國瑜（右）9日在鳳山行政中心貴賓室接見三井不動產董事長下町一朗（左），贈送印有高雄市風景的瓷盤，表達高雄的友善，並允諾提供投資協助。中央社記者王淑芬攝 109年4月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄市長韓國瑜今天接見三井不動產董事長下町一朗，有關是否投資高雄在檢討評估中。高市府經濟發展局長伏和中表示，業者預計年底前會做評估決定。

韓國瑜在鳳山行政中心貴賓室接見三井不產董事長兼總經理下町一朗，雙方會晤開放媒體拍攝約10分鐘，會後再由伏和中對外說明。

高市府指出，在經濟部投資台灣事務所、市府經濟發展局及高雄市工商發展投資策進會的引薦下，下町一朗率隊拜訪市府。

下町一朗指出，2014年三井來台後，2016年在林口投資了暢貨中心；是否投資高雄一直在檢討評估當中。他也肯定高雄是具有魅力的城市，相信會有很多投資機會，也希望和市府有合作機會等。

韓國瑜歡迎三井來高雄投資，並肯定過去三井有很多成功的投資案例，例如神奈川縣的川崎廣場等都很值得學習。他說，高市府最重要的目標是要做企業的好朋友，市府要換位並站在企業立場思考如何配合以引進投資。

2人互動熱絡，尤其在韓國瑜贈送印有蓮池潭風景瓷盤禮物時，當韓國瑜遞送禮物還發生下町一朗不小心因為手滑讓瓷盤落地的驚險過程，所幸2人合力接住才沒有破盤，現場一陣驚呼讓在場者都捏了一把冷汗。

伏和中會後接受聯訪指出，三井評估投資案是OUTLET暢貨中心，或者像是LaLaPort複合式商場；以業者過去在台中的商業投資經驗而言，大約有新台幣80到100億元的規模，預期會帶給高雄很多的經濟效益。

他指出，下町一朗有提到會評估高雄是因為高雄有海空雙港優勢，目前有3、4處評估投資地點，其所需土地面積約1萬5000坪左右，土地供給是市府可控制的範圍內，業者預計年底之前做一個完整確定。

他表示，市府會提供投資者必要的協助，包括行政協調工作、土地取得等，也會成立專案小組全面協助；估計這項投資可以提供約千人的就業機會，不只是直接的就業，還有衍生帶來周邊的效益很龐大。（編輯：黃世雅）1090409