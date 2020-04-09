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中國教育部：考量疫情及兩岸關係 暫停陸生赴台升讀
首頁 / 地方

少子化影響 基隆尚智國小8月起走入歷史

最新更新：2020/04/09 15:56
基隆市政府教育處表示，受少子化影響，基隆市仁愛區尚智國小確定將於8月1日起停辦，走入歷史。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年4月9日
基隆市政府教育處表示，受少子化影響，基隆市仁愛區尚智國小確定將於8月1日起停辦，走入歷史。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年4月9日

（中央社記者沈如峰基隆9日電）基隆市教育處今天指出，受到少子化影響，基隆市仁愛區尚智國小確定將於8月1日起停辦，走入歷史；後續部分，教職員已有妥善安排，學生在停辦後將轉學到鄰近學校。

教育處表示，走過逾半世紀的尚智國小成立於民國51年，位於仁愛區邊緣三坑火車站旁，近十年來班級數及學生數逐年遞減。

教育處指出，尚智國小雖在民國97年間核定為開放學區，讓設籍基隆市者皆可就讀，但從102學年度起人數低於50人，現有人數更降到21人，目前一年級人數為0人。

教育處表示，尚智國小雖已提出轉型計畫，進行特色課程與合作協同教學，但因少子化等不利因素，讓學生來源問題無法改善，招生成效不彰。

教育處指出，經舉辦多次公聽會議研商，凝聚家長、師生、社區民眾等各方共識後，在1月16日基隆市第10屆教育審議委員會決議通過，尚智國小將自109學年度（109年8月1日）起停辦，並奉教育部同意備查。（編輯：戴光育）1090409

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