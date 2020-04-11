鎮瀾宮防疫限100人入廟 慈濟宮戴口罩參拜

（中央社記者趙麗妍台中11日電）武漢肺炎疫情延燒，台中市多家廟宇配合中央流行疫情指揮中心，入廟參拜除需量體溫、消毒雙手並管制進入廟內的總人數，鎮瀾宮管制廟內僅能100人，慈濟宮參拜需戴口罩。

中央流行疫情指揮中心宣布，針對國家公園及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制。夜市、市場自治會等應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括規劃單一出入口、攤位間安全距離等。

大甲鎮瀾宮日前貼出公告，廟內人數若超過100人，參拜的民眾就要先在廟埕等候，寺廟也封閉了其他出入口，僅留正殿處兩側的門可進出，副董事長鄭銘坤表示，為了大家的健康，請拜拜的民眾配合防疫措施。

豐原慈濟宮表示，因為緊鄰廟東夜市，平常就有許多逛街的民眾會來廟裡借廁所，廟方管制進入廟內的人數，僅能有200人在廟裡，並安排了拜拜動線，統一由「龍門進、虎門出」，進入廟內需量體溫、消毒雙手，並戴上口罩。

樂成宮除在路口設置檢疫站，量測體溫、酒精消毒雙手後，才可進入廟內，另為方便民眾在參拜時可保持社交距離，也在地面貼上「定位貼紙」，落實防疫作為。（編輯：謝雅竹）1090411

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中樂成宮在地面張貼定位貼紙，方便民眾參拜時保持社交距離。中央社記者趙麗妍攝 109年4月11日