基隆廟口攤商指巷弄多人數難掌握 市府檢討改善

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）基隆市政府今天起在廟口、愛四路夜市設管制點，試辦同時容留總人數上限2000人，民眾及攤商雖大多認同，但擔心可出入巷弄很多，人數難以掌握。市府表示，會澈底檢討改善。

基隆愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳向中央社記者表示，攤商會盡力配合政府防疫措施，不過，遊客部分，攤商只能柔性勸導，無法強迫遊客配戴口罩，且愛四路夜市包含各巷弄在內共有20多個出入口，人數認定上會有所困難。

市民張姓男子說，他贊成實施管制措施，但若沒有做到單一出入口，很難有效掌握人數，另外，建議可考慮取消店內用餐，一律改外帶，如此遊客可不用冒風險拿下口罩，還可將基隆美食帶到空曠處安心享用。

基隆市產業發展處市場及商業發展科長龔強表示，由於今天是第一天實施，試辦期間市府會定時派員前往各巷弄巡視，並針對人力不足及無法管制到的巷弄澈底檢討改進。

基隆市長林右昌下午透過新聞稿指出，基隆的廟口、市場都是開放式空間，管制難度甚高，經產發處協調後，針對廟口夜市區域試辦容留人數總量管制，依中央流行疫情指揮中心所訂「室外社交距離1公尺」標準，換算同時間容留人數為2000人。

基隆市府表示，管制路段依區域營業時間執行，廟口夜市自中午12時至深夜12時；愛四路夜市自下午4時至深夜12時，分別於愛三路、仁三路口，愛四路、仁三路口，愛四路、仁二路口共3處設置管制點。

龔強接受媒體訪問指出，原則上夜市人潮稀少時，會以人工統計方式每30分鐘回報一次；到了晚上，遊客人數較多時改每10分鐘，一旦超過2000人會先封閉出入口，等到人數降到上限以下再讓遊客入場。

此外，基隆市府表示，廟口夜市下午在產發處努力下，攤商均已用透明塑膠布阻隔保持衛生，座位區也加設隔板，現場也有人員在出入口加強宣導。

一名攤商說，人潮稀少時甚至可以不使用隔板，她會盡量安排客人分散用餐，以便保持距離，但人潮一多其實很難做得到，只能盡量配合。（編輯：戴光育）1090412