疫情衝擊生計 金門沙美教會助鄉親紓困

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）武漢肺炎疫情重創以觀光為主的金門民眾生計，金沙鎮沙美教會提供「急難救助金」。教會表示，金額雖不多，期盼拋磚引玉，大家一起幫助因疫情失業或無薪假的會友和鄉親。

沙美教會牧師許素蓮受訪表示，武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）蔓延，疫情讓全球陷入極度恐慌。教會本著傳揚耶穌基督的愛與社會公益服務的宗旨，利用會友奉獻的金額作為慰助金，希望幫助有需要的鄉親解燃眉之急。

許素蓮表示，這項救助金第一筆由會友在3月奉獻新台幣2萬元為基金開始啟用，近期陸續又有會友奉獻2萬元，雖然金額不多，但相信未來會有更多人拋磚引玉；後續將視捐資情況慰助需要者，直到用完為止，或疫情改善經濟復甦，會友生活安定為止。

根據沙美教會疫情急難救助辦法，在沙美教會設籍、參加聚會、團契小組半年以上的會友、新朋友，或會友探訪後發現教會鄰近鄉親有實際需要關懷者，都可提出申請。

凡因疫情影響導致失業或無薪假3個月以上者可持相關證明請領，將給予5000元慰助金；因疫情影響導致會友家中負擔生計的配偶、父母，失業或無薪假3個月以上，給予3000元。

在沙美教會參加青年團契的大專學生，疫情期間因經濟來源受困1個月以上，可請領慰助金或由教會提供工讀機會，慰助金額最多不超過5000元。教會表示，這項慰助金將在審核通過後發給，每人以1次為限。有需要的鄉親可打電話353597詢問。（編輯：孫承武）1090413